Последнее обновление: 19.08.2019 10:45

Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 и составил 2,047 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,05 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,268 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,277 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,08(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,10(снизился на 0,02 рубля).

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