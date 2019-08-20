Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 и составил 2,057 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,06 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,278 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,285 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,07(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,08(снизился на 0,02 рубля).