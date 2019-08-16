Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,045 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,049 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,275 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,016 рубля и составила 2,276 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,09(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,102(снизился на 0,02 рубля).