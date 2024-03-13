США ввели санкции за помощь проиранским террористам в Бахрейне

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех лиц в Иране за помощь террористической группировке "Бригады аль-Аштар", действующей в Бахрейне, говорится в заявлении министерства финансов США.

Санкции ввели в координации с правительством Бахрейна. Согласно сообщению, лица, попавшие под ограничения, оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги "Бригадам аль-Аштар" или в их поддержку.

"Это решение... подчеркивает нашу коллективную приверженность подрыву иранских дестабилизирующих сил и угроз, особенно тех, которые угрожают нашим партнерам в регионе и во всем мире", – сказал в своем заявлении заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В 2018 году Вашингтон признал "Бригады аль-Аштар" иностранной террористической организацией.