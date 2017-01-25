Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины

Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 3 февраля 2017 года. Об этом говорится на сайте МВФ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Так, расписание заседаний совета составлено до 3 февраля, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. На конец января и начало февраля в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Индонезией, Мьянмой, Кенией, Испанией, Сомали, Австралией и Лаосом.

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