Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

На последнем заседании, которое состоялось 26 октября, Совет директоров Банка России сохранил ставку на уровне 7,50% годовых.