Последнее обновление: 18.07.2019 17:11

В Минске договорились о "правовой чистке" списков для обмена заключенных

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля достигли договоренности о начале процедуры обмена незаконно удерживаемыми, военнопленными и осужденными лицами после проведения так называемой правовой чистки. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный.

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69", - сказал он.

По его словам, 69 - это украинцы, удерживаемые в ОРДЛО, а 208 - лица, которые находятся на территории Украины и которых запрашивает противоположная сторона.

Безсмертный также отметил, что украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и "мы могли даже сегодня сделать этот обмен", но против выступила российская сторона.

"Поэтому в конце концов проводить процедуру правовой чистки ... к 208 и 69 относятся лица с разной категорией правовой очистки: где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько, возможно, месяцев", - подчеркнул он.

В то же время представитель Украины в политической подгруппе ТКГ рассказал, что Россия настаивает на том, чтобы формула "всех на всех" носила "не характер рамочной договоренности, а технологической". По его словам, это сложно реализовать.

"В Украине есть российские граждане, есть те, кто граждане Украины и кого мы можем отнести к политической категории "коллаборационисты", есть сепаратисты, есть террористы, по ним всем разные статьи. Мы живем в демократическом обществе, это означает, что в отношении кого-то следствие завершилось, у кого-то даже срок заключения завершился за эти годы, поэтому они имеют одну процедуру освобождения, те в отношении кого только следствие (продолжается - ред.), имеют вторую процедуру освобождения", - разъяснил Безсмертный.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что 17 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны договорились начать подготовку к взаимному освобождения подтвержденных 69 человек, находящихся в ОРДЛО, и 208, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

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