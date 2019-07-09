Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции

Москва тормозит переговоры с Минском по интеграции. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Григорием Рапотой.

"Уже прошло столько переговоров. Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена. Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли", - сказал он.

По словам Лукашенко, вскоре состоится его встреча с Владимиром Путиным с Санкт-Петербурге, на которой должны будут обсуждаться итоги переговоров рабочей группы Беларуси и России по интеграции, однако "обсуждать нечего".

Он обратился к Григорию Рапоту с просьбой "поставить жестко вопрос пред российской стороной", чтобы "буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги", "выработать повестку дня" и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля".

Что касается сути процесса интеграции, то Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия не будут "ломать" договор о Союзном государстве, речь о вхождении одной страны в состав другой также не идет.