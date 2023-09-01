Беларусь и Россия в сентябре утвердят план по развитию станкостроения

Беларусь и Россия планируют подписать "дорожную карту" по сотрудничеству в области станкостроения в сентябре в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности.

"В рамках подписанного соглашения между правительствами Беларуси и РФ о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности завершается разработка проекта программы мероприятий (дорожной карты) по развитию сотрудничества между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности Белоруссии в области станкостроения", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает создание благоприятных условий для установления и поддержания прямых связей и развития кооперации в реализации совместных проектов между производителями станкоинструментальной продукции двух стран; создание совместных производств станкоинструментальной продукции, если она отсутствует или выпускается в недостаточном объеме на территории двух стран; а также формирование предложений по разработке мер господдержки производителей станкоинструментальной продукции Союзного государства.

В "дорожную карту" включена реализация проекта "Союзный станок", направленного на создание станка из комплектующих, произведенных на территории Союзного государства.

Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности подписано в июле текущего года. Оно предусматривает развитие сотрудничества в области разработки, производства и использования станкоинструментальной продукции, комплектующих изделий к ней в интересах хозяйствующих субъектов двух стран. Предполагается, в частности, планирование и осуществление совместных программ и проектов в области станкоинструментальной промышленности, а также взаимный обмен научной, технической информацией между хозяйствующими субъектами в различных областях. Кроме того, предусматривается сотрудничество в формате ярмарок и выставок промышленной продукции, организации бизнес-форумов с участием представителей торгово-промышленных и бизнес-кругов Беларуси и России.