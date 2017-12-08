Россия и Беларусь снижают зависимость от иностранных валют - Медведев

Россия и Беларусь снижают зависимость от иностранных валют. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, большая часть расчетов между двумя странами производится в рублях.

"Позитивный момент, который хотел бы отметить: мы активно снижаем зависимость от иностранных валют - это цель, которую мы ставили перед собой. В настоящее время значительная часть расчетов между нашими странами в двусторонней торговле производится в рублях, а значит, наши торговые отношения в меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры", - сказал он на заседании совмина Союзного государства в Гомеле.