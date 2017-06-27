Последнее обновление: 27.06.2017 13:57

Лукашенко и Путин 30 июня проведут в Москве заседание ВГС Союзного государства

Путин и Лукашенко 30 июня проведут в Москве заседание высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

По информации пресс-службы Кремля, повесткой дня предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят "ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы".

Перед заседанием ВГС они примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование