Лукашенко и Путин 30 июня проведут в Москве заседание ВГС Союзного государства

Путин и Лукашенко 30 июня проведут в Москве заседание высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

По информации пресс-службы Кремля, повесткой дня предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят "ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы".

Перед заседанием ВГС они примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.