Последнее обновление: 04.07.2019 11:15

Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

Афинский Акрополь в четверг и пятницу с 13.00 до 17.00 будет закрыт для посетителей из-за жары, сообщило Министерство культуры и спорта Греции.

Управление древностей Афин закрывает археологический памятник, поскольку, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, температура воздуха превысит 40 градусов.

Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты и часы, просят связаться со службой продаж по электронной почте.

На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара - метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.

Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя - в нем побывали 1,8 миллиона человек.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Культура
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование