Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

Доходность немецких госбондов на рекордном минимуме, евро падает после комментариев Драги

Евро упал, а доходность немецких гособлигаций достигла рекордного минимума во вторник, после того как глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор пойдет на новые меры стимулирования, если инфляция не ускорится.

Единая валюта ускорила снижение после выхода данных об инфляции в еврозоне в мае.

Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги.

Доходность 10-летних госбондов Германии упала до рекордно низкого уровня в минус 0,274%, в то время как доходность других гособлигаций еврозоны снизилась на 3-5 базисных пунктов.

“Сам факт того, что некоторые члены совета управляющих ЕЦБ рассматривают возможность снижения ставок, следует считать тревожным сигналом”, - сказал Марк-Андре Фонгерн из MAF Global Forex во Франкфурте-на-Майне.

Евро подешевел после комментариев главы ЕЦБ. Единая валюта растеряла набранное ранее преимущество в доллару и снизилась до минимума полутора недель к безопасному швейцарскому франку.

Основной индекс акций еврозоны восстановил потери, перейдя на положительную территорию на фоне падения евро.

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