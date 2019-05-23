Азиатские фондовые рынки завершили торги снижением

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились по итогам торгов в четверг на заявлениях представителей китайского министерства торговли о противостоянии с США.

"Если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия. Переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения", - цитирует представителя министерства торговли КНР Гао Фэна сингапурская газета The Straits Times. После объявленных взаимных повышений пошлин на прошлой неделе Китай и США не запланировали новых переговоров о торговом соглашении, и эксперты полагают, что для улучшения ситуации потребуется вмешательство на самом высоком уровне перед саммитом G20 в Осаке, пишет MarketWatch.

"Чтобы заключить сделку, Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны созвониться и договориться о визите торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Пекин, - полагает аналитик центра American Enterprise Institute Дерек Сиссорс. - После этого лидеры двух стран могут встретиться в Осаке и прийти к компромиссу по самому главному пункту - возобновлению переговоров".

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,4% и 2,4% соответственно, гонконгский Hang Seng упал на 1,6%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Индийский индекс BSE Sensex, в ходе сессии демонстрировавший существенный рост, к концу торгов снизился на 0,8%. По предварительным данным, партия премьер-министра Нарендры Моди одержала уверенную победу на прошедших в стране парламентских выборах.

Рыночная стоимость Lenovo Group Ltd. в Гонконге снизилась на 2,65%, несмотря на то, что крупнейший в мире производитель персональных компьютеров получил прибыль в минувшем финансовом году в размере $597 млн и зафиксировал рекордный показатель выручки ($51 млрд).

Бумаги японской компании SoftBank Group упали на 5,3% на заявлениях руководства принадлежащего ей британского производителя микрочипов ARM о намерении подчиниться запрету Вашингтона на поставки продукции китайской Huawei Technologies.

Часть технологий, используемых в микрочипах ARM, разработана в США, и в случае нарушения санкций компании грозили бы значительные штрафы. О внесении Huawei в список компаний, которым требуются специальные разрешения на закупку американских товаров и сервисов, стало известно на прошлой неделе. Затем Минторг США отсрочил вступление в силу данного решения сроком на 90 дней.

Акции Sony подешевели на 3,7%, Mitsubishi UFJ - на 0,9%.

Котировки бумаг китайского интернет-гиганта Tencent снизились на 3,8%, девелопера Country Garden - на 2,2%, поставщика оборудования для мобильных устройств Sunny Optical - на 7,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, менее крупной SK Hynix - упала на 1,3%, тайваньской Foxconn - на 0,5%.