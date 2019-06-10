Последнее обновление: 10.06.2019 10:14

Токаев предсказуемо победил на президентских выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей, сообщил в понедельник предварительные итоги выборов заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров.

Токаев был выдвинут на пост главы государства казахстанской партией власти "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.

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