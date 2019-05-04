В Казахстане женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты

ЦИК Казахстана в субботу впервые в истории республики зарегистрировал женщину кандидатом в президенты страны, передает корреспондент РИА Новости.

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева 9 июня будет бороться за высший пост.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, писателя Садыбека Тугела и председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова кандидатами на предстоящие выборы президента.

Еспаевой 58 лет, по специальности экономист, долгое время работала в банковской системе, с 2016 года депутат мажилиса. Партия "Ак жол" с 2012 года является парламентской, имеет депутатскую фракцию в мажилисе.

В 2015 году о желании участвовать в выборах президента Казахстана заявили две женщины - Лимана Койшиева и Айгуль Утепова - но до этапа регистрации кандидатом ни одна из них не дошла. Койшиева подтвердила свободное владение государственным языком, но не смогла собрать необходимого количества подписей в свою поддержку, а Утепова отозвала свое заявление.

По данным ЦИК, поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы. По состоянию на 1 января 2019 в реестр избирателей Казахстана Центральной избирательной комиссией включено 11,8 миллиона граждан, обладающих правом голоса. В поддержку каждого кандидата, таким образом, должно быть собрано 118,1 тысячи достоверных подписей избирателей.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. На высший государственный пост выдвинуты семь кандидатур, в том числе Токаева.