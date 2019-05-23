Последнее обновление: 23.05.2019 15:09

Назарбаев заявил о наличии политической конкуренции в Казахстане

Участие в досрочных выборах президента Казахстана семи кандидатов свидетельствует о наличии политической конкуренции в республике, считает первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, выдвинутый партией Nur Otan.

"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - заявил первый президент Казахстана, которого цитирует его пресс-служба.

В четверг Назарбаев посетил республиканский общественный штаб кандидата от партии Nur Otan, встретился с его членами и провел селекторное совещание с руководителями региональных штабов.

Открывая совещание, Назарбаев подчеркнул, что работа предвыборного штаба находится на его личном контроле. Он добавил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации, и призвал казахстанцев активно участвовать в голосовании на выборах. Кроме того, Назарбаев в очередной раз подчеркнул отсутствие в стране двоевластия.

"Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ", - резюмировал первый президент Казахстана.

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