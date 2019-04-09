В Казахстане назначили досрочные президентские выборы

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Об этом сообщает Tengrinews.

По его словам, решение о досрочных выборах обсуждалось с ушедшим с высшего поста Нурсултаном Назарбаевым.

«Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года», - обратился он к казахстанцам.

Последние внеочередные выборы президента состоялись 26 апреля 2015 года. Тогда первый президент Нурсултан Назарбаев набрал 97,7 процента голосов избирателей. Срок полномочий избранного главы государства был определен до апреля 2020 года. 19 марта 2019 года в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны.

"Нашими законами я наделен статусом первого президента - Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики", - уточнил Назарбаев.

20 марта должность главы государства перешла Касым-Жомарту Токаеву, ранее занимавшему пост спикера Сената парламента.