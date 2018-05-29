Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 июня 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совмина от 28 мая 2018 г. № 400.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $118,5 до $131,8 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $65,1 до $72,4 за 1 т, на товарные бензины - с $35,5 до $39,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39,5 за 1 т (была $35,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они были также повышены.