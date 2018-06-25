Последнее обновление: 25.06.2018 18:02

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 июля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина № 483 от 22 июня 2018 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $131,8 до $ 139,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины - с $39,5 до $41,7 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,7 за 1 т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были также повышены.

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