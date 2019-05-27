Последнее обновление: 27.05.2019 17:58

Австрийский горнолыжник Райхельт подозревается в употреблении допинга

Австрийский горнолыжник Йоханнес Райхельт проходит по допинговому делу на мировом первенстве в Зеефельде (Австрия).

Чемпион мира-2015 Йоханнес Райхельт фигурирует в числе подозреваемых в применении допинга. Об этом сообщает XSPORT.

Следствие раскрыло преступную сеть под руководством врача Марка Шмитда, с которым сотрудничали 20 спортсменов.

По информации APA, федеральная полиция Австрии допросила Райхельта по делу допингового скандала во время домашнего чемпионата мира-2019, который проходил в Зеефельде. Спортсмен категорически отрицает обвинения в свой адрес.

Федерация лыжных видов спорта Австрии не обнаружила у Райхельта аномальных показателей в пробах.

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