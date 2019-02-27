Полиция Австрии проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за допинга

Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели успешную операцию против международной допинговой сети.

27 февраля было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержаны по подозрению в нарушении антидопингового законодательства два спортсмена сборной Австрии, один спортсмен сборной Казахстана и двое спортсменов из Эстонии, сообщает “Лыжный спорт”.

Как заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии, кроме спортсменов в Зеефельде задержали двух членов криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двух видных медицинских функционеров задержали на территории Германии.

"По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зеефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности было задержано девять человек и проведено 16 обысков", - отметили в австрийском ведомстве.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта начался в Зеефельде 20 февраля и продлится до 3 марта.