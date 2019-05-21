Последнее обновление: 21.05.2019 15:24

Министр энергетики США ждет, что США вскоре подготовят закон о санкциях против Северного потока-2

США вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом Северный поток-2, ожидает министр энергетики США Рик Перри.

Проект газопровода Северный поток-2 попал под критику США и нескольких стран восточной Европы и Прибалтики, которые опасаются, что это увеличит зависимость ЕС от российского газа.

“Оппозиция проекту Северный поток-2 по-прежнему очень активна в Соединенных Штатах,” - сказал журналистам Перри.

“Сенат Соединенных Штатов собирается принять законопроект, Конгресс одобрит его, он пойдет к президенту, и президент его подпишет, тем самым наложив санкции на Северный поток-2”.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование