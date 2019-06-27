В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока-2"

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", следует из итогов голосования в комитете.

"По заключению председателя, большинство за. Рассмотренный и согласованный блок законопроектов с поправками без возражений направлен на рассмотрение (палаты представителей)", - сказал председатель комитета Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) по окончанию заседания.

В начале июня группа конгрессменов из палаты представителей, в частности, республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер, представили на рассмотрение конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с реализацией "Северного потока-2" и "Турецкого потока". В частности, законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства "Северного потока-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкции против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе - это продажа СПГ из США в ЕС.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.