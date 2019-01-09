СМИ узнали об угрозе санкций США против подрядчиков «Северного потока-2»

Госдепартамент США планирует ввести санкции против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в постройке трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщают источники газеты Handelsblatt.

По их словам, под ограничения может попасть компания Allseas, штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Шатель-Сен-Дени, и итальянская фирма Saipem.

Отмечается, что на Allseas, которая имеет операционную базу в Нидерландах, возложено более 90% ​работ по прокладке газопровода по морскому дну. В случае если Allseas попадет в санкционные списки, этой узкоспециализированной компании будет трудно найти замену для завершения проекта. При этом Saipem уже выполнила свою часть работ, что затрудняет введение санкций против этой компании.

Газета подчеркивает, что правительство Германии «с большой обеспокоенностью» следит за тем, как США «не оставляют попыток остановить» строительство газопровода. В Берлине главным критиком проекта является посол США Ричард Греннелл, который в интервью Handelsblatt заявил, что компании-подрядчики «Северного потока-2» «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны». Он выразил уверенность, что фирмы «сами выйдут из проекта». Газопровод пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря, инвесторами «Северного потока-2» являются компании OMV, Uniper, Shell, Engie и Wintershell.

США выступают против строительства «Северного потока-2». Президент Дональд Трамп называл Германию заложницей Кремля из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла американскому лидеру о независимости германских политиков, которые самостоятельно принимают решения по всем вопросам.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер считает, что Вашингтон давит на проект трубопровода «не из-за своей любви к Украине», а из-за желания поставлять в ФРГ сжиженный природный газ. После запуска «Северного потока-2» Россия сможет поставлять газ в Европу в обход Украины. Президент Петр Порошенко называл «Северный поток-2» «троянским конем Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности».

В Кремле заявляли, что Россия сможет самостоятельно построить газопровод, даже если США введут санкции против проекта. Глава Минэнерго Александр Новак также отмечал, что «проект будет все равно реализован».