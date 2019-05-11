Нацсобрание Франции одобрило закон о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) в пятницу, 10 мая, после 13-часовых прений одобрило вызвавший неоднозначные отклики закон о восстановлении в пятилетний срок собора Парижской Богоматери, пострадавшего в апреле от масштабного пожара.

В поддержку законопроекта проголосовали 32 депутата, пять - против, 10 воздержались. Теперь документ будет направлен в Сенат на рассмотрение, запланированное на 27 мая.

"Мы хотим действовать быстро. Нас обвиняли в том, что речь идет о слишком быстрых темпах, однако щедрые пожертвования поступили в кратчайшие сроки, поэтому мы должны быть в состоянии отреагировать на них конкретными действиями", - отметил министр культуры страны Франк Риестер. Он добавил, что пять лет - "амбициозный срок", однако проект не будет реализовываться "в спешке".

На восстановительные работы собрали 1,1 млрд долларов (около 979 млн евро). По оценкам экспертов, на реконструкцию могут потребоваться порядка 600-700 млн евро. Со стороны общественности уже прозвучали призывы перечислить излишки средств другим церквям и соборам, которые находятся в запущенном состоянии из-за нехватки финансирования.

Закон предусматривает создание специального общественного надзорного органа для контроля над работами. Кроме того, он наделяет власти полномочиями при необходимости отменять решения, связанные с проведением тендеров, а также корректировать нормативы в области защиты культурного наследия. Это положение вызывало наибольшую критику общественности.

В результате апрельского пожара собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года.

Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара в храме.