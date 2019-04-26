Последнее обновление: 26.04.2019 14:46

Tesla на год отложила производство электрогрузовика

Компания Tesla начнет производство электрогрузовика Tesla Semi в следующем году. Об этом заявил президент автомобильной компании и председатель программы Tesla Semi Джером Гиллен, пишет портал Electrek.

"В следующем году мы запустим производство (Tesla Semi - ред.). Мы довольны тем, что активно ездим на грузовиках. Да, я думаю, что мы уже достигли удивительного успеха", - сказал Гиллен.

Он также добавил, что продукция самих грузовиков начнется на заводе в американском штате Невада.

Отмечается, что это первый раз, когда Tesla признала отсрочку производства электрогрузовика на следующий год.

Как сообщает Electrek, когда в 2017 году компания только представила Tesla Semi, она намекнула, что производство спецгрузовика начнется уже в 2019 году, однако о конкретном времени объявлено не было.

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