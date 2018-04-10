Глава Tesla анонсировал выпуск полноприводного электрокара

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал начало выпуска полноприводного электрокара с двумя моторами. Об этом он написал своем Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.

Маск отметил, что полноприводная Tesla может быть создана уже в июле этого года, однако для начала концерн должен нарастить объемы.

"Нам необходимо выйти на показатель 5 тысяч электрокаров Tesla Model 3 в неделю, прежде чем добавить нововведение, которое усложнит производство", - написал он.

Маск отметил, что наращивание объема производства даст старт выпуску более сложных моделей.

За три месяца 2018 года Tesla произвела 34 494 электромобиля – 24 728 Model S и X и 9 766 Model 3. Это рекордный показатель в истории бренда, на 40% превосходящий результат четвертого квартала 2017 года.

В марте сообщалось, что капитализация Tesla за месяц сократилась на $14,65 млрд на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией Tesla Model X.