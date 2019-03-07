Последнее обновление: 07.03.2019 17:11

Электромобили Tesla будут подзаряжаться за 15 минут

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут.

Как говорится в сообщении Tesla, новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах.

Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.

К концу 2019 года Tesla рассчитывает удвоить число подзаряжаемых за сутки электромобилей.

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