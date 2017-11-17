Tesla представила свой первый электрогрузовик и спорткар

Американская частная компания Tesla Motors презентовала в Калифорнии прототип своего первого электрического грузовика Tesla Semi Truck, который станет экологичной альтернативой традиционным дизельным машинам. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Выступая в ангаре компании в калифорнийском городе Хортон, основатель и исполнительный директор компании Илон Маск отметил, что создание электрического грузовика стало новым шагом в направлении, которое освободит экономику от использования ископаемого топлива.

По словам Маска, грузовик Tesla сконструирован как пуля. Автомобиль может проехать на одной зарядке 804,5 км при полной загрузке и на максимально возможных скоростях. Маск подчеркнул, что благодаря таким характеристикам водители смогут доехать до пункта назначения и вернуться обратно без остановок на дозаправку, поскольку длина большего количества грузовых маршрутов составляет 338 км. Всего автомобиль можно будет загрузить на 36 тонн.

Для того чтобы зарядить автомобиль, водителю придется сделать как минимум получасовой перерыв в работе и движении: 30 минут зарядки на электростанции позволят обеспечить грузовику 643,6 км проезда. У фуры четыре независимых друг от друга двигателя, которые обеспечивают работу каждого из четырех колес.

Tesla Semi Track, как отметил Маск, сможет разогнаться до 96 км/ч за первые пять секунд движения без груза, при максимальной же загрузке, разрешенной на автомагистралях в США — 36 тонн, машина достигнет такой скорости на спидометре за 20 секунд.

Новый автомобиль сконструирован с водительской кабиной для одного человека. Сиденье располагается по центру, справа и слева от руля установлено два сенсорных монитора с основными показателями — скорости, уровня зарядки батареи и проч. Также на эти экраны выводится картинка с ситуацией на дороге, по которой будет двигаться автомобиль.

На грузовике установлена последняя полуавтономная система Tesla, которая позволяет держать транспортное средство в своей полосе, переходить на другие полосы и менять одну автостраду на другую без вмешательства в процесс управления человека.

Доставка грузов на Tesla, утверждает Илон Маск, будет стоить $0,85 на милю (1,609 км), в то время как услуги дизельных грузовиков стоят примерно $1,51. Серийное производство электрофур начнется в 2019 году. Аналитики в свою очередь предполагают, что реальная поставка автомобилей начнется не раньше 2020 года. Стоимость электрофуры ее создатели пока не назвали.

После презентации грузовика в зале, где проходило мероприятие, создатель Илон Маск также показал новую легковую модель Tesla Roadster. Это полноприводный спортивный автомобиль с откидывающейся прозрачной крышей, который разгоняется до почти 100 км/ч за 1,9 секунды.​

На одной подзарядке спорткар сможет проехать до 1 тыс. км, максимальная скорость — до 400 км/ч. В машине поместится четыре пассажира. Продажи Roadster компания планирует начать в 2020 году, цена базовой модели будет начинаться от $200 тыс.