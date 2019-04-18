Большую часть сокровищ Нотр-Дама удалось спасти - страховая компания

Большая часть реликвий и произведений искусства, хранившихся в соборе Парижской Богоматери, не пострадала от огня благодаря сработавшем плану эвакуации, сообщил представитель страховой компании.

По словам Мишеля Оноре, директора отдела изобразительного искусства страхового брокера Sedgwick, спасти удалось около 90 процентов ценностей, находившихся в здании в момент, когда начался пожар. Огонь уничтожил крышу одного из главных символов французской столицы, прежде чем пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Сокровища Нотр-Дам - от 1.000 до 1.200 предметов, включая драгоценные металлы, традиционные церковные одеяния и картины. Спасателям удалось вынести из здания терновый венец, привезенный в Париж из Константинополя в 12 веке, и часть креста, на котором, как верят христиане, был распят Иисус Христос.

“План эвакуации сработал идеально... и именно поэтому потери оказались не настолько страшными, как можно было бы опасаться”, - сказал Оноре.