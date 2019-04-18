В Амстердаме выставили украденные картины Ван Гога

Две картины нидерландского художника, которые украли 17 лет тому назад, снова выставили в музее Ван Гога в Амстердаме. Речь идет о "Выходе из протестантской церкви в Нюэнене" и "Виде на море у Схевенингена». Об этом сообщает The Guardian.

"Через семнадцать лет после того, как их украли из музея Ван Гога в Амстердаме, две работы художника были снова выставлены на публичный показ, и в истории одного из наиболее пресловутых ограблений была поставлена точка", - говорится в сообщении.

Работы, написанные между 1882 и 1885 годами, были окончательно восстановлены в Италии в 2016 году.

Полотна похитили в декабре 2002 года. Их нашла итальянская полиция в доме главаря мафии Рафаэля Империале южнее Неаполя. В марте 2003 года он купил произведения за 350 тысяч евро.

За похищение шедевров осудили Октава Дарема и его соучастника Хенка Бислийна.