Дания может заблокировать "Северный поток-2"

Парламент Дании в четверг, 12 октября, впервые обсудит новый законопроект, который даст возможность заблокировать проект газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

Этот документ поддерживает правительство и основные оппозиционные партии, сообщает EUobserver.

“На данный момент подобные проекты, которые используют территориальные воды Дании, можно заблокировать только из-за экологических опасений. Согласно новому закону страна также будет учитывать безопасность, внешнюю политику, оборону и политические проблемы, прежде чем давать одобрение”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон может вступить в силу в январе 2018 года, однако остается неопределенным, будет ли это достаточно быстро, чтобы заблокировать ожидаемую заявку строителей российского газопровода.

Как сообщается, консорциум Nord Stream, которая базируется в Швейцарии и является "дочкой" российской государственной компании "Газпром", планирует построить газопровод протяженностью 1200 км по дну Балтийского моря до Германии.

Запланированный маршрут газопровода должен проходить через экономические зоны Финляндии и Швеции, а также через 139 км территориальных вод Дании, сосредоточивая почти весь экспорт российского газа в Европу на одном маршруте.

Критики газопровода считают, что это сделает Европу более уязвимой для российского энергетического шантажа и нанесет вред Украине и ее экономике.