Доходы мировой музыкальной индустрии превысили $19 млрд

Совокупная выручка мировой музыкальной индустрии в 2018 году составила рекордные $19,1 млрд, следует из доклада (.pdf) Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI).

Это на $1,8 млрд (9,7%) больше, чем годом ранее.

Рост доходов обусловлен преимущественно вкладом платных подписок на сервисы потокового аудио, выручка которых выросла более чем на треть и сейчас составляет 37% от доходов всей музыкальной индустрии. Всего в мире пользуются платными подписками на музыкальные сервисы 255 млн человек, подсчитали в организации.

На втором месте по объему — доходы от продажи музыки на физических носителях (25%). В целом мировые продажи музыки на физических носителях снизились на 10,1%. Есть у этого рынка и географические особенности: так, например, ​в Польше на физических носителях продается 47% от общего объема аудиозаписей, в Германии — 35%, в Японии — 71%.

На третьем месте по объему доходов музыкальной индустрии — продажи прав на выступления артистов (14%). Вклад выручки от использования музыки и песен в фильмах, рекламе, играх и на телевидении IFPI оценила в 2%. Еще 12% приходится на платные загрузки музыкальных композиций, 10% — на доходы от музыки, прослушивание которой сопровождается рекламой.

Если объединить доходы от стриминговых сервисов прослушивания музыки (платные подписки и те, прослушивание которых сопровождается рекламой), их вклад в доходы мировой музыкальной индустрии составит 47% — то есть почти половину всего рынка.

В целом мировой рынок музыкальных записей растет четвертый год подряд, отмечает IFPI. При этом потоковые сервисы показывают стабильный рост уже восемь лет подряд.