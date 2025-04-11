Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Литва закупит для Украины боеприпасы на €20 млн

Литва выделит €20 млн для закупки боеприпасов для Украины. Об этом журналистам заявила министр обороны страны Довиле Шакалене.

"Литва намерена дополнительно выделить €20 млн для приобретения патронов для Украины. В настоящее время это является одной из главных потребностей ее армии", - сказала министр по прибытии в штаб-квартиру НАТО на заседание контактной группы по поставкам оружия Украине.

По ее словам, реализацию этого плана необходимо ускорить.

"Летом с этим могут быть затруднения, поэтому надо процесс ускорить", - считает она.

Заседание контактной группы по поставкам оружия Украине впервые проводится без участия США. На нем председательствуют Великобритания и Германия.

В июне прошлого года Государственный совет обороны Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% от ВВП страны.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около €800 млн. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил €1,5 млрд.

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