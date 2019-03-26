Последнее обновление: 26.03.2019 17:57

Мониторинговый комитет ОПЕК+ может собраться в Джидде 19 мая

Категории: ОПЕК

Заседание совместного мониторингового комитета ОПЕК+ может пройти в саудовском городе Джидда 19 мая, сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

В мониторинговый комитет входят министры стран ОПЕК и других ведущих нефтепроизводителей, участвующих в глобальном пакте о сокращении добычи.

В ответ на вопрос, достигла ли Россия планки снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 228.000 баррелей в сутки, Новак сказал: “Мы идем в этом направлении”.

ОПЕК и ряд крупных нефтедобывающих стран во главе с РФ в декабре 2018 года договорились сократить производство в совокупности на 1,2 миллиона баррелей в сутки для выравнивания баланса спроса и предложения и поддержки цен на нефть, начав этот процесс с 1 января.

РФ в рамках этого соглашения обязалась снизить добычу на 228.000 баррелей в сутки относительно уровня октября прошлого года.

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