ОПЕК компенсировала потерю иранской нефти, ждет снижения спроса в 2019 году

ОПЕК сообщила в среду, что компенсировала падение экспорта нефти из Ирана на фоне возобновления санкций США, и понизила прогноз спроса на 2019 год, отметив сложности в предотвращении избытка сырья на рынке, даже несмотря на принятое на прошлой неделе решение о сокращении добычи.

В декабрьском обзоре ОПЕК говорится, что спрос на ее нефть в 2019 году снизится до 31,44 миллиона баррелей в сутки, что на 100.000 меньше, чем прогнозировалось в ноябре, и на 1,53 миллиона меньше, чем добывается в настоящее время.

Обеспокоенные падением цен на нефть и ростом предложения, ОПЕК и союзники на прошлой неделе договорились вернуться к сокращению нефтедобычи в следующем году. Они обязались снизить производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки, 800.000 баррелей из которых приходятся на долю нефтяного картеля.

ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть ослабнет в 2019 году, и не ждет практически никакой поддержки со стороны экономических показателей.

“Рост торговой напряженности, ужесточение денежно-кредитной политики и геополитические вызовы относятся к числу проблем, которые приводят к смещению экономических рисков в сторону понижательных в 2019 году”, - говорится в обзоре ОПЕК.

ОПЕК сообщила, что добыча нефти странами картеля в ноябре снизилась лишь на 11.000 баррелей в сутки в месячном выражении до 32,97 миллиона баррелей в сутки, несмотря на повторное введение президентом США Дональдом Трампом санкций против Ирана. При этом производство нефти в Саудовской Аравии достигло рекордного уровня.

Добыча нефти в Иране показала самый значительный спад - на 380.000 баррелей в сутки. Это компенсировалось ростом добычи в Саудовской Аравии - на 377.000 баррелей в сутки - и в ОАЭ - на 71.000 баррелей в сутки.