ОПЕК подготовит механизмы для предотвращения возможных шоков на рынке нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что картель подготовит ряд механизмов для предотвращения возможных шоков и экстремальных рисков на нефтяном рынке.

В Баку в среду проходит Международная нефтегазовая конференция, в ней принимает участие и генсек ОПЕК.

"Нашей главной задачей является возобновление устойчивости на нефтяном рынке. Мы подготовим ряд механизмов для будущих шоков и возможных экстремальных изменений на нефтяном рынке. На фоне достижений мы должны думать и о долгосрочных перспективах", - сказал Баркиндо на конференции.