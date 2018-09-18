Генсек ОПЕК рассчитывает согласовать долгосрочное сотрудничество ОПЕК+ к декабрю

Страны-члены нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящие в него государства рассчитывают договориться о формате долгосрочного сотрудничества к декабрю во время запланированной встречи в Вене, сказал во вторник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

“Мы нацелены на то, чтобы узаконить наше сотрудничество, и надеемся выработать его постоянный формат к декабрю”, – сказал Баркиндо на отраслевой конференции в Эль-Фуджайре в ОАЭ.

В декабре 2016 года ОПЕК и ряд стран вне клуба, включая Россию, заключили пакт ОПЕК+, договорившись ограничить производство сырья для выравнивания баланса глобального спроса и предложения, а в июне этого года условились восстановить уровень соблюдения сделки до 100 процентов во избежание перегрева рынка.

По словам Баркиндо, участники нефтяного пакта обсудят оптимальный механизм достижения 100-процентного исполнения соглашения на встрече в Алжире 23 сентября.