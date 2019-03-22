Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины

Россия будет поставлять газ в Венгрию в 2020 году, даже если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского МИДа.

«Сегодня гендиректор «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», - сказал Шиярто. Венгрия, как и сейчас, сможет закупать часть газа через Австрию. Сейчас в газохранилищах Венгрии находится 6,3 млрд куб. м газа.

Срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, новый договор пока не заключен. «Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, потому что мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», - подчеркнул венгерский министр.

Сейчас «Газпром» совместно с Сербией и Болгарией работает над газопроводом «Турецкий поток», чтобы в будущем поставляемый по нему газ мог быть доставлен в Австрию и Венгрию, добавил Шиярто.

В начале марта стало известно, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в ЕС с начала 2020 года. В МИД Украины поясняли, что намерены ратифицировать новые соглашения к Соглашению об ассоциации с ЕС, «сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что Москва готова сохранить транзит газа в Европу через Украину в случае, если будут урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, соблюдены выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также при стабильной политической обстановке.

При этом месяцем ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркивал, что сохранение транзита газа через Украину возможно только на условиях Москвы. Президент Владимир Путин летом прошлого года заверял, что Москва продолжит поставлять газ в Европу через украинские территории.