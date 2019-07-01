Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank AG рассматривает возможность сокращения от 15 до 20 тысяч рабочих мест, или более 15% постоянных позиций по всему миру, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с ходом обсуждений.

Сокращения, вероятно, будут проводиться на протяжении более чем года и распространятся на различные регионы и сегменты бизнеса, пишет издание.

Источники сообщили Reuters на прошлой неделе, что немецкий банк планирует уменьшить размер американского бизнеса, занимающегося операциями с акциями, сохранив лишь самый основной штат, необходимый для обслуживания корпоративных и высокодоходных клиентов.