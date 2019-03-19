Назарбаев возглавит Совет безопасности Казахстана

Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана с 20 марта, возглавит Совбез республики.

"Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать главой Совбеза и партии "Нур Отан", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Закон определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем по решению председателя Совбеза могут рассматриваться и другие задачи в соответствии с законодательством.

Совет безопасности Казахстана был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.