Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

Президент Казахстана будет верховным арбитром над ветвями власти - Назарбаев

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что по итогам предлагаемой им конституционной реформы президент страны будет играть роль верховного арбитра над ветвями власти.

"Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента приоритетными станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти", - сказал он, выступая в эфире казахстанских телеканалов в среду.

По словам президента, глава государства "сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности".

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