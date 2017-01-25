Президент Казахстана будет верховным арбитром над ветвями власти - Назарбаев

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что по итогам предлагаемой им конституционной реформы президент страны будет играть роль верховного арбитра над ветвями власти.

"Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента приоритетными станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти", - сказал он, выступая в эфире казахстанских телеканалов в среду.

По словам президента, глава государства "сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности".