Президент Казахстана призвал модернизировать правящую партию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости модернизации правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества") для того, чтобы она соответствовала изменениям, происходящим в стране.

"Сегодня состоится разговор, связанный с необходимостью модернизацией самой партии "Нур Отан", потому что модернизируется страна, экономика. Политические силы должны тоже соответствовать этому. За прошедшие годы наша партия "Нур Отан" внесла огромный вклад в дело стабилизации положения в нашей стране, выполнение намеченных нами задач по развитию Казахстана, улучшение социального положения нашего населения", - сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания политического совета партии.

Он отметил, что партия стала важным фактором политической стабильности и укрепления единства народа, достойно прошла через парламентские выборы и стала главной партийной политической силой Казахстана.

"В этом году мы приступили к масштабной модернизации в экономической, политической и духовной сферах нашего общества, поиску новой модели экономического роста, вызванного нарастающей глобальной конкуренцией за рынки, новой технологической революции, происходящей в мире", — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что роль партии "Нур Отан" состоит в создании механизма политической поддержки курса модернизации. "Прежде всего, самим в этом разобраться и чтобы члены нашей партии знали, о чем мы говорим и могли разъяснить нашим гражданам", — заключил президент.

Политический совет является высшим представительным органом партии. Он рассматривает вопросы, связанные с участием партии в избирательных кампаниях, вносит от имени партии политические заявления и обращения, определяет позицию партии по общественным отношениям, созывает съезды партии, формирует их повестку дня.