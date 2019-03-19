Назарбаев уходит с поста президента Казахстана

Выступая с обращением к народу Казахстана 19 марта, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия.

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом», - приводит его слова портал Zakon.kz.

Полномочия президента Казахстана возложены на спикера Сената Касым-Жомарта Токаева.

Назарбаеву 78 лет. Впервые президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года, до этого возглавлял Верховный совет Казахской СССР.