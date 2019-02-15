Голливудские звезды протестуют против снятия с эфира четырех номинаций “Оскара”

Более 100 известных кинематографистов подписали открытое письмо, адресованное Американской киноакадемии, с осуждением решения объявлять четырех победителей премии “Оскар” во время рекламных пауз.

Как сообщает Indieire, эти фрагменты церемонии должны показать позже, в одной из передач на телеканале ABC.

Под письмом поставили свои подписи известные режиссеры, операторы и продюсеры. В частности, Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Дэмьен Шазель (“Ла-Ла-Ленд”), Спайк Ли, Роджер Дикинс, Эммануэль Любецки, а потом и Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан и Альфонсо Куарон, чей фильм “Рома” номинирован в десяти категориях Оскара. Многие из этих личностей являются членами Американской киноакадемии.

После публикации письма 13 февраля к протесту также присоединились известные актеры – Брэд Питт, Роберт де Ниро, Розамунд Пайк, Элизабет Бэнкс, Сандра Буллок, Джун Лоу, Скарлетт Йохансосн.

Отметим, что 11 февраля Американская киноакадемия заявила, что вручение наград в четырех номинациях – “Кинематография”, “Редактирование фильмов”, “Макияж и прически” и “Игровой короткометражный фильм” – будут проходить во время трансляции рекламных заставок. Это решение вызвало возмутительную реакцию мирового киносообщества, которая повлекла за собой создание коллективного письма-обращения.

Киноакадемия уже успела ответить на него, заверивв, что все 24 номинации будут включены в трансляцию, а также по телевидению покажут речи победителей четырех категорий, которые хотели исключить из прямого эфира.

Однако, даже несмотря на это оправдание, кинематографисты продолжают свой протест.