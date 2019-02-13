Саудовская Аравия пустила туристов на первый культурный объект

В Саудовской Аравии открыли первый культурный объект для иностранных туристов в рамках программы экономической реновации VISION 2030. Им стал центр Аль Ул в тысяче километрах от Эр-Рияда.

Как сообщает otpusk.com, главной достопримечательностью центра является древний город Мадаин Салих, считавшийся вторым по значимости в Нобатейском государства. Его столица, Петра в Иордании, известна туристам со всего мира.

Мадаин Салих является первым памятником в Саудовской Аравии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплексе представлены более 100 скальных захоронений, украшенных статуями и барельефами.

В будущем на территории Аль-Ула обещают открыть национальный парк, который защитит природное наследие и станет одним из ведущих археологических, культурных и исторических центров Ближнего Востока.

Как отмечают местные власти, Аль-Ул будет работать сезонно, а количество посетителей ограничат, чтобы избежать толп.

На данный момент Саудовская Аравия открыта только для паломников. Туристические визы для иностранных гостей пока выдаются только участникам крупных мероприятий, в том числе "Формулы-1", фестиваля Winter at Tantora и других.