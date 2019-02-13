Ограничение добычи не поможет рынку нефти справиться с ростом предложения в 2019 году - МЭА

Мировому рынку нефти в 2019 году будет сложно компенсировать быстрый рост предложения из стран, не входящих в ОПЕК, даже учитывая ограничение добычи картелем и санкции США в адрес Венесуэлы и Ирана, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация сохранила прогноз роста спроса в 2019 году на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки.

“Поддержку окажут более низкие цены и запуск нефтехимических проектов в Китае и США. Замедление роста экономики, тем не менее, ограничит подъем”, - сообщило МЭА.

Прогноз роста поставок нефти не входящими в ОПЕК странами в 2019 году повышен до 1,8 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона баррелей ранее.

Агентство также снизило прогноз спроса на нефть ОПЕК. В декабре в Вене картель и ряд стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января для оздоровления рынка. На долю стран ОПЕК в этом сокращении приходятся 800.000 баррелей в сутки.

Прогноз спроса на нефть ОПЕК в 2019 году понижен до 30,7 миллиона баррелей в сутки с 31,6 миллиона баррелей ранее.