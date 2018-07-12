МЭА предупредило о пределе возможностей мировых резервных мощностей по добыче нефти

Глобальные резервные мощности по добыче нефти из-за затяжных перебоев могут быть доведены до предела, что будет поддерживать цены и одновременно угрожать росту спроса на сырье, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Ожидаемое сокращение экспорта нефти из Ирана, помноженное на неуклонное сокращение производства сырья в Венесуэле, а также перебои в Ливии, Канаде и Северном море за последние недели толкнули нефтяные котировки к многолетним максимумам.

“Из-за роста цен опасения потребителей относительно вреда для их экономик не утихают. Как следствие, есть серьезные риски для роста спроса на нефть”.

Аналитики ведомства считают, что Китаю и Индии может быть “очень непросто” с поиском альтернативных источников поставок в случае выпадения объемов нефти из Ирана и Венесуэлы.

По расчетам МЭА, добыча нефти ОПЕК в июне выросла до 31,87 миллиона баррелей в сутки, что является максимально высоким значением за четыре месяца.

Глобальный спрос на нефть стран-членов картеля составит 32 миллиона баррелей в сутки в текущем году, прогнозирует МЭА, что выше предыдущей оценки на 100.000 баррелей в сутки. В то же время ведомство понизило прогноз спроса на сырье ОПЕК в следующем году - на 100.000 баррелей в сутки до 31,4 миллиона баррелей в сутки.

МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки.