Высокие цены на нефть бьют по потребителям, снижают спрос на топливо - МЭА

Высокие цены на нефть бьют по потребителям и могут плохо сказаться и на производителях, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник.

Крупнейшие развивающиеся экономики Азии, такие как Индия и Индонезия, в этом году пострадали от роста цен на нефть, которые, вопреки снижениям в этом месяце, поднялись примерно на 15 процентов с начала 2018 года.

Расходы на импорт топлива подскочили ещё и из-за падения курсов валют развивающихся рынков к доллару, что подорвало рост азиатских экономик и привело к протестам и контролю цен на топливо со стороны властей в Индии.

“Высокие цены на нефть повлияли на текущий дефицит платежного баланса многих стран”, - сказал глава МЭА Фатих Бироль на энергетической конференции в Сингапуре.

“Два фактора оказывают давление на рост мирового спроса на нефть. Первый - это высокие цены на нефть, и во многих странах они напрямую связаны с потребительскими ценами. Второй - замедление темпов роста мировой экономики”.

На Юго-Восточную Азию рост цен на нефть повлияет сильнее, потому что спрос увеличивается быстро, а производство падает, в результате чего регион станет нетто-импортером нефти, газа и угля, сказал Бироль.

Вопреки возможному замедлению, общий прогноз потребления топлива - продолжение роста, сказал Бироль.

Бироль также добавил, что спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти сильнее, чем спрос на нефть.

Глава МЭА сказал, что объем торговли СПГ может превысить 500 миллиардов кубометров в сутки к 2023 году, увеличившись на треть за ближайшие пять лет.

Бироль сообщил, что к 2023 году только три государства - Катар, Австралия и Соединенные Штаты - будут поставлять 60 процентов мирового объема СПГ.